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سفير ومندوب ايران الدائم بالأمم المتحدة: ردنا الصاروخي يأتي في إطار حق إيران الأصيل بالدفاع المشروع بموجب المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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