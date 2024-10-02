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وزير الخارجية الإيراني يحذر خلال محادثات هاتفية مع عدد من نظرائه الأوروبيين بعد عملية الوعد الصادق-2 أي طرف ثالث يتدخل في هذا الصراع

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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