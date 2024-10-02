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وزير الخارجية الايراني: إجراؤنا انتهى إلا ان يكون الكيان الإسرائيلي يريد ان يرى المزيد وحينئذ سيكون ردنا أقوى وبإقتدار أكبر

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

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