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حرس الثورة الإسلامية في ايران: أطلقنا عشرات الصواريخ الباليستية لضرب أهداف عسكرية وأمنية مهمة في قلب الأراضي المحتلة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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