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حرس الثورة الإسلامية في ايران: قصفنا 3 قواعد عسكرية رئيسية قرب تل أبيب

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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