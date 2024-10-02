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إيران تطلق عملية الوعد الصادق-2 مستهدفة بالصواريخ الباليستية الكيان الإسرائيلي ردا على اغتيال الشهداء هنية والسيد نصرالله والعميد نيلفروشان

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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