الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني: ضربنا الليلة الماضية أهدافا عسكرية وأمنية دون غيرها خلافا للاسرائيليين وسنشهد في الأيام القادمة نوعا من الاستقرار في المنطقة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :