الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني: من المحتمل وقوع اشتباكات إلا أن قواتنا في أهبة الاستعداد

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :