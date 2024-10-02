الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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بيام مهم للقوات المسلحة اليمنية في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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