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رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه سيواجه ردا مختلفا وحاسما مقابل أية خطوة جنونية يقدم عليها وسيسرع ذلك في انهياره

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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