حزب الله يتصدى لقوة مشاة 'إسرائيلية' ويحقق إصابات مباشرة

العالم _ لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان "في بيان لها: "تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".

وأوضح "حزب الله"، أن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه،

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 2-10-2024، عن وقوع "حدث أمني" عند الحدود الشمالية مع لبنان فجراً.

وقالت القناة 13 العبرية: "إن الوحدة 669 في الجيش الإسرائيلي عملت على إخلاء الجرحى عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وأضافت القناة العبرية ذاتها: "تم هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى رمبام في حيفا".

وفي بيان منفصل، قال "حزب الله" :استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (7:15) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة".

وأضاف "حزب الله" : "إن ذلك جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".