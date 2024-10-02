الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل اعلام عبرية: اصابة 20 جنديا اسرائيليا وقعوا في كمين لحزب الله في الشمال

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :