الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: القصف المدفعي للاحتلال على مناطق في جنوب لبنان متواصل منذ مساء أمس

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :