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مراسل العالم: جيش الاحتلال لم يتقدم خطوة واحدة لوجود كمائن محكمة للمقاومة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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