الاحتلال يقصف مراكز إيواء بغزة .. حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى

العالم _ فلسطين

وبعد منتصف هذه الليلة، قصغ طيران الاحتلال الحربي مدرسة ومعهدا للأيتام يؤويان نازحين في مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، إنه تم انتشال 25 شهيداً في قصف الاحتلال مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بحي التفاح ومعهد الأمل للأيتام بحي الرمال في مدينة غزة.

كما أعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 6 شهداء وعدد من المصابين من منزل عائلة غطاس الذي قصفه الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كذلك استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر بقصف الاحتلال منزلاً بجوار مدرسة تؤوي نازحين في بلدة السوارحة وسط قطاع غزة.

وفي مدينة خانيونس، استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في المدينة.

وقالت عائلة الصحفي أحمد الزرد، إن عددا من أفراد العائلة استشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، وما يزالون عالقين تحت ركام بيت أقارب لهم، كان يؤويهم جنوب شرق خان يونس.