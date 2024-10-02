480 بالمائة زيادة بمشاكل "الاسرائيليين" النفسية بعد الهجوم الايراني!

العالم- فلسطين المحتلة

والثلاثاء، أطلق حرس الثورة الاسلامية في إيران 200 صاروخا في عملية الوعد الصادق2 تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، بينما صفارات الإنذار تدوي بكامل البلاد.

ويأتي الهجوم الايران رد على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والقيادي الايراني العميد نيلفروشان وتصاعد ارتكاب الكيان الصهيوني، بدعم من أمريكا، لمجازر بحق شعبي لبنان وغزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "بعد الهجوم الصاروخي من إيران أفادت جمعية نتال بزيادة بنسبة 480 بالمئة في طلبات المساعدة النفسية".

ولم تتطرق الإذاعة إلى عدد حالات المساعدة التي تلقتها "نتال" وهي جمعية إسرائيلية مختصة في تقديم المساعدة النفسية لضحايا الصدمات.

ومعظم الاتصالات التي تلقتها الجمعية الليلة "اتسمت بالقلق والتوتر بسبب الأحداث والتغييرات في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوتط العبرية.

وتوعد حرس الثورة الاسلامية في بيان، الكيان الإسرائيلي بمزيد من الهجمات المدمرة، في حال ردت على هجومه الانتقامي.

وقال إنه رد على تصاعد ارتكاب الكيان الصهيوني، بدعم من أمريكا، لمجازر بحق شعبي لبنان وغزة.