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حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بشمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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