مراسل العالم يرصد آثار الصدمة الاسرائيلية من الصواريخ الايرانية

العالم - مراسلون

وشدد مراسل العالم في القدس المحتلة أن الاسرائيليين اصيبوا بالمفاجأة والصدمة بسبب دقة الصواريخ الإيرانية الموجهة نحو الأهداف المحددة رغم فعالية المنظومة الدفاعية الجوية والقبة الحديدية والدفاعات الأميركية وحلفاء الكيان الإسرائيلي التي فشلت جميعها في اعتراض الصواريخ الايرانية باعتراف المصادر العبرية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يجري تقييمات حول أضرار الهجوم.

وأشار مراسل العالم الی هروب رئيس الوزراء الاسرائيلي واختفاءه في قبو جراء سقوط الصواريخ الإيرانية، مذکراً بعنجهيته السابقة في تصريحات غير مسبوقة وحالة النشوة التي عاشها خلال الايام السابقة.

وأوضح مراسل العالم ان الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن محور واحد وهو الوعيد والتهديد حيث يعتبر الاحتلال أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء وعليها أن تدفع الثمن.

وتابع أن الجهات الإسرائيلية اعترفت بأن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها فعلا، ما نتجت عن طغي حالة الغليان وعدم السيطرة على تصريحات السياسيين الإسرائيليين كما نشاهد في تصريحات بنيامين نتنياهو ووزير حربه ورئاسة الأركان، إضافة لأعضاء الائتلاف الحاكم، فكلها تؤكد على الصدمة التي تلقاها كيان الاحتلال.

وقال مراسل العالم ان انتشار مشاهد الفيديوهات من تل أبيب والوسط وشمال الأراضي المحتلة رغم تعتيم الرقابة العسكرية كان أكبر دليل بأن المنظومة الدفاعية الجوية فشلت في اعتراض عدد كبير من الصواريخ.