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القناة 12 العبرية: تضرر عدد من المباني بسقوط صواريخ بشكل مباشر في المطلة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

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