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العميد يحيى سريع: القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان بثلاثة صواريخ مجنحة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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