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العميد يحيى سريع: استمرار الدعم الأميركي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع مصالح هاتين الدولتين تحت دائرة النار

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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