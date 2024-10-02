القوات المسلحة اليمنية تعلن استهدافت عمق الكيان الصهيوني بـ3 صواريخ

العالم _ اليمن

وأعلنت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني بـ3 صواريخ مجنحة نوع قدس5، وصلت إلى أهدافها بنجاح، وسط تكتم العدو على نتائج العملية.

وباركت القوات المسلحة، عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي عمليات مشتركة ضد العدو.

وأشار البيان إلى أن استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار، منوهاً إلى أن القوات المسلحة لن تتردد في توسيع عملياتها حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.

وفيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم



قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5

وقد تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية.

إن القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار وأنها لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان.