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حزب الله يقصف ثكنة زرعيت في شمال فلسطين المحتلة بصواريخ الكاتيوشا

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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