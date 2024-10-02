'اسرائيل' تقصف مبان سکنية في الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

أفاد مراسل العالم أن سلاح الجو الإسرائيلي شن حزاما ناريا كثيفا ومتقطعا على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكانت أولى الغارات الإسرائيلية في الساعة الواحدة والنصف ليلا حيث استهدفت مجمعا سكنيا للمدنيين تبعته سلسلة غارات عنيفة كانت متقطعة، فيما أرسل الجيش الاسرائيلي بيانات تحذيرية بإخلاء الأحياء وفورها مباشرة قام بقصف أماكن قريبة منها، زاعما بأن ما يقوم بقصف وتدميره هو مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله.

وأضاف مراسل العالم أن حزب الله نفی هذه المزاعم على لسان متحدث علاقاته الإعلامية عبر بيان مؤكدا أن العدو الصهيوني يعمد بقصف المباني السكنية وبقتل المدنيين الأبرياء في الضاحية، داحضاً كل مزاعم العدو الصهيوني بعدم وجود أي أسلحة ومخازن أسلحة في الضاحية الجنوبية.

وقال مراسل العالم إن مناطق عديدة تعرضت حتى ساعات الفجر الأولى لوابل من الغارات الكثيفة منها الشياح ومنطقة الليلكي ومنطقة الامريجي ومنطقة حارة حريك بالاضافة الى سويفات ومناطق أخرى، ملفتا الى أن الغارات الصهيونية دمرت مبان سكنية كبيرة بالاضافة الى النسف الكامل لمجمعات سكنية مازالت سحب الدخان وألسنة اللهب تتصاعد منها.

وتابع أن العدو الصهيوني شن غارتين احداهما على حي الجناج مستهدفا طوابق من مبان سكنية ما أسفر عن استشهاد 3 وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. والغارة الثانية كانت في منطقة بئر الحسن باتجاه المطار حيث استهدف شقة سكنية زعم الاحتلال أنه كانت عملية اغتيال طال قياديين في حزب الله الا ان حزب الله لم يصدر أي بيان رسمي حول إدعاء العدو الاسرائيلي.