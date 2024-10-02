الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار قائد حرس الثورة العميد جباري: قمنا بعملية تشويش الكترونية واسعة ضد أنظمة الدفاع الجوية للاحتلال ما أدى إلى اصابة صواريخنا لإهدافها

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :