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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لن نجامل أحدا بكل ما يتعلق بعزة وكرامة الشعب الإيراني واذا ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ فسيتلقى ردا قاصما

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

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