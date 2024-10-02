الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41689 شهيدا و96625 مصابا

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :