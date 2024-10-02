رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يرد على التهديدات النووية الإسرائيلية

العالم - ايران

وقال محمد إسلامي للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: أجريت محادثات مع غروسي في فيينا والسيد عراقجي في نيويورك، وكان يريد التحدث مع السيد الرئيس، لكن هذا الاجتماع يحتاج إلى تنسيق وسيكون حسب البروتوكول الخاص به.

وأضاف، فيما يتعلق ببدء الجولة الجديدة من المفاوضات النووية، قال: القضية المهمة هي أن كل السجالات القائمة حول برنامجنا النووي والذريعة التي خلقوها حوله تتعلق بمفاوضات رفع العقوبات ووزارة الخارجية تتولى رفع العقوبات.

وفيما يتعلق بتهديدات الكيان الصهيوني لمنشآت إيران النووية، قال: إسرائيل تطلق دائما مثل هذه الادعاءات، الكيان الصهيوني كيان وحشي، نتنياهو يتصرف كمصاص دماء، والعالم كله ينتقد هذا الكيان، ماذا يمكن أن نتوقع من هذا الشخص المجنون.