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المقاومة الإسلامية في لبنان تخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال المتسللة إلى بلدة مارون الراس بجنوب لبنان وتوقع في صفوفهم اصابات وما زالت الاشتباكات مستمرة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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