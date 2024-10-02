عراقجي: سياسة إيران هي دعم المقاومة

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، من يفسح المجال لأعدائنا فهو عدو لنا. سياستنا هي دعم المقاومة.

كما أكد عراقجي أن 95% من صواريخ إيران أصابت الهدف ولم يتمكنوا من اعتراضها.

وأشار إلى عملية "الوعد الصادق 2" وقال: إن هذا العمل الجريء والشجاع للقوات المسلحة كان الرد المناسب على الكيان الصهيوني على أعماله الإرهابية والإجرامية. لقد مارسنا فقط حقنا في الدفاع عن النفس.

وأوضح أن 95% من صواريخنا أصابت الهدف ولم يتمكنوا من اعتراضها، وأضاف: عملنا كان دفاعياً بالكامل وكان هدفه الرد على الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني داخل إيران ومهاجمة أهداف مرتبطة بإيران في أماكن أخرى. وقد تم تنفيذ هذا الهجوم فقط على أهداف عسكرية وأمنية تابعة للكيان الصهيوني ولم تتم مهاجمة أي هدف مدني.

وردا على سؤال حول رد فعل إيران على التصرفات المحتملة للكيان الصهيوني، قال عراقجي: أرسلنا رسالة إلى الجانب الأمريكي عبر السفارة السويسرية بعدم التورط في هذا الأمر. وأي طرف ثالث يعمل على دعم الكيان الصهيوني سيواجه ردا قاسيا.

وفيما يتعلق بدعم إيران لحزب الله، أوضح أيضاً: سياستنا هي دعم المقاومة وهذا الدعم سيستمر. إن استشهاد السيد حسن نصر الله خسارة كبيرة، ولكنني على يقين أنه سيعزز المقاومة أكثر.