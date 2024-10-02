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مسؤول الاعلام لحزب الله محمد عفيف: المقاومة بخير ومنظومة القيادة والسيطرة بخير والحرب صولات وجولات وان كنتم نلتم منا في الجولة الأولة فلازلنا في البداية

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

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