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مراسل العالم: اشتباكات المقاومة مع جيش الاحتلال تجري في المناطق الحدودية مما يشير إلى كذب الاحتلال بأنه نجح في توغلاته بجنوب لبنان

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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