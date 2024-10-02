الرئيس الإيراني : سنبحث أوضاع المنطقة وجرائم الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وقال الرئيس الإيراني في مطار مهرباد قبل مغادرته إلى قطر: تأتي الزيارة إلى قطر بدعوة رسمية من أمير قطر والمشاركة في منتدى حوار الدول الآسيوية.

وأضاف، سوف نسعى لتحقيق هدفين في هذه الزيارة. الهدف الأول سيكون المباحثات مع الحكومة القطرية بشأن التفاعلات وتوقيع التفاهمات والتعاون المتبادل.

وتابع، أما الهدف الثاني للمنتدى فسيكون مناقشة الوضع في المنطقة وكيف يمكن للدول الآسيوية أن تتعاون من أجل منع الجرائم الإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف، إذا لم يتوقف الكيان الصهيوني عن جرائمه فإنه سيواجه ردود أفعال أشد.