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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف بالطائرات المسيرة 3 أهداف في شمال فلسطين المحتلة بثلاث عمليات

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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