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وقفة لحشد من الايرانيين للاحتفاء بعملية الوعد الصادق 2

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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