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حزب الله: مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا قاعدة عميعاد بشمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية كبيرة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

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