الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: اصابة 3 مسعفين باستهداف مسيرة لسيارتهم اثناء قيامهم بسحب الضحايا في بلدة عيترون

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :