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مصادر لبنانية:5 شهداء ومصابون بغارة اسرائيلية على منزل في جنتا ببعلبك

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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