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المقاومة اللبنانية تهاجم بالمسيرات مربض المدفعية في نافيه زيف وتصيب اهدافها بدقة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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