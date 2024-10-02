الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في إيفن مناحيم بالجليل الاعلى

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :