صور/الاحتلال يعترف بمقتل 2 من قادته العسكريين وجندي جنوب لبنان

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في بيان له، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد “ايتان اوستر”، وهو قائد في وحدة "إيغوز" التابعة لفرقة الكوماندوز قتل في معارك لبنان.

وكان جيش الاحتلال اعلن في وقت سابق مقتل النقيب “إيتان يتسحاق أوستر”، 22 سنة، من موديعين مكابيم ريعوت، قائد فرقة في وحدة إيغوز، تشكيل الكوماندوز، سقط في معركة في لبنان.

كما اعترف بمقتل الجندي "دانيال عزام" في معارك جنوب لبنان صباح اليوم عندما تسللت قوة من وحدة "إيغوز" الخاصة إلى داخله حينها فتح حزب الله النار وأطلق الصواريخ تجاه القوة، وحتى خلال عملية سحب الجرحى واصل مقاتلو حزب الله إطلاق النار والصواريخ .

بدورها أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها، تصدي مجاهديها عند فجر اليوم الأربعاء لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر وإيقاع الخسائر بها وإجبارها على التراجع.

وأوضح "حزب الله"، أن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.