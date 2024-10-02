الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة الجبين وبلدات في البقاع الغربي اللبناني

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :