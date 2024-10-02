اجتماع جماهيري في طهران ابتهاجاً بضرب کيان الاحتلال

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم من ميدان الامام الحسين (ع) ان عدداً غفيراً من سکان طهران، شارکوا في اجتماع شعبي مرددين شعارات ضد جرائم وانتهاکات الاحتلال الصهيوني، ومحتفلين بالضربة التي نفذها حرس الثورة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وأکدت مراسلة العالم ان هذا الحشد الغفير في العاصمة، کان أحد المسيرات المتعددة التي شهدتها عدة مدن ايرانية، ندد خلالها المواطنون الايرانيون بعمليات اغتيال الشهيد اسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد نيلفروشان ورددوا شعار "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وأكد المحتشدون علی ثباتهم في دعم المقاومة في فلسطين ولبنان. ورفع الرجال والنساء والأطفال والمشارکون في الحشد الجماهيري أعلام فلسطين وحزب الله ولبنان وعلم الجمهورية الإسلامية، مرددين شعار "خيبر خيبر يا صهيون جيش محمد قادمون".