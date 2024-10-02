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جيش الإحتلال يعترف:صواريخ ايرانية اصابت قواعدنا العسكرية

جيش الإحتلال يعترف:صواريخ ايرانية اصابت قواعدنا العسكرية
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

لأول مرة منذ الهجوم الإيراني أمس الثلاثاء، اعترف جيش الاحتلال رسميا بأن الصواريخ الايرانية اصابت امس الثلاثاء قواعده العسكرية وتسببت باضرار فيها.

العالم - الاحتلال

وأفادت إذاعة جيش الإحتلال، بأن "الجيش أقر بأن هناك إصابات لقواعد سلاح الجو نتيجة الهجوم الإيراني أمس".

وأوضحت ان "الصواريخ الإيرانية دمرت مبان ومشاغل صيانة للطائرات الحربية في القواعد الجوية الإسرائيلية".

من جانبه أعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في عملية "الوعد الصادق 2" مساء امس الثلاثاء.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني ردا على اغتيال كيان الاحتلال لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بنهاية يوليو/تموز الماضي، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والقائد بحرس الثورة عباس نيلفروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيان لحرس الثورة.

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