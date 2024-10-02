جيش الإحتلال يعترف:صواريخ ايرانية اصابت قواعدنا العسكرية

العالم - الاحتلال

وأفادت إذاعة جيش الإحتلال، بأن "الجيش أقر بأن هناك إصابات لقواعد سلاح الجو نتيجة الهجوم الإيراني أمس".

وأوضحت ان "الصواريخ الإيرانية دمرت مبان ومشاغل صيانة للطائرات الحربية في القواعد الجوية الإسرائيلية".

من جانبه أعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في عملية "الوعد الصادق 2" مساء امس الثلاثاء.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني ردا على اغتيال كيان الاحتلال لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بنهاية يوليو/تموز الماضي، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والقائد بحرس الثورة عباس نيلفروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيان لحرس الثورة.