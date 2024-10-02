الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

زيارة الرئيس الايراني للدوحة هي الاولى منذ توليه منصبه وتاتي للمشاركة بقمة حوار التعاون الاسيوي

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :