الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مبعوث الرئيس الروسي: "اسرائيل" تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :