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مصادر عبرية: مقتل 5 جنود خلال اليوم في معارك مع حزب الله جنوبي لبنان

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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