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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا للاحتلال بين مسكفعام وكفرجلعادي برشقة صاروخية

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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