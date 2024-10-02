الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش: المدنيون في لبنان يدفعون ثمنا باهظا للصراع وهو أمر ندينه بشدة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :