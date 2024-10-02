حزب الله يصب نيرانه على قوات نخبة جيش الاحتلال

العالم: فلسطين المحتلة

من جانبه، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط وإصابة 7 بجروح حيث توزعت الإصابات بين لواء "جولاني" ووحدة "إيغوز"في معارك جنوبي لبنان.

وقالت إذاعة جيش الكيان الإسرائيلي: قامت الفرقة 98، ومن ضمنها أيضًا وحدة إيغوز، بمناورة ليل الاثنين والثلاثاء، وبعد يوم واحد، في وقت مبكر من هذا الصباح، بدأت وحدة إيغوز في شن هجمات، ودخلت إحدى القوات إلى مبنى في قرية جنوب لبنان، حيث واجهت حزب الله في معركة وجهاً لوجه، وبعد تلك المواجهة، بدأت سلسلة من المواجهات وإطلاق النار على القوات من اتجاهات مختلفة حيث أطلق العشرات من عناصر حزب الله صواريخ مضادة للدروع على القوات، وأُصيب نحو 30 مقاتلاً إسرائيليًا بجراح متفاوتة خلال المعركة، بينهم 5 إصابات خطيرة بالإضافة إلى قتلى.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم أنه تصدى لقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة فجر اليوم.

وقال مسؤول الإعلام في حزب الله، محمد عفيف، إن الشهيد حسن نصر الله قال لهم في آخر خطاب نحن ننتظر دباباتكم كي نحرقها أمام المباشر.

وأضاف عفيف، أن المقاومة ومنظومة القيادة والسيطرة بخير، والحرب جولات وإن كان العدو نال منا في الجولة الأولى بالاغتيالات والتدمير ولسنا سوى في الجولة الأولى والنصر سيكون حليفنا، ما حصل في العديسة ومارون الراس ليس إلا بداية المواجهة وقيادة المقاومة تتحكم بمسار العمليات وتتصرف بحكمة وروية وشجاعة.

واشار حزب الله الى تدميره 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة، استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة، واستهداف تجمع آخر لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة.

كما واستهدف مقاومو حزب الله قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة، وتجمعا لقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة، وتجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة، وتجمعا آخر لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.

وأعلن حزب الله استهداف موقع في مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة، وتجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.